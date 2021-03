Снять с мели судно Ever Given помогло полнолуние

Global Look Press

Снять с мели судно-контейнеровоз Ever Given, перегородившее Суэцкий канал, помогло полнолуние, вызвавшее сильный прилив. Об этом сообщили в компании-провайдере услуг на канале Leth Agencies, передает Associated Press.

На ночной мощный прилив рассчитывали специалисты, участвующие в снятии судна. «Воскресенье весьма критично. Оно определит дальнейшие шаги, которые скорее всего будут включать как минимум частичную разгрузку корабля», — сообщил ранее источник в управлении каналом.

В операции по снятию судна с мели участвовало 10 мощных буксиров. Сообщается, что судно снято с мели лишь частично, по данным сайта MarineTraffic.com оно все еще находится в месте, где перегородило канал. Минувшей ночью земснаряды выкачали порядка 27 кубометров песка и ила со дна рядом с контейнеровозом. Компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, сообщила, что двигатель судна не поврежден, и оно сможет продолжить движение после снятия с мели.