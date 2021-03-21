СМИ: запуск двух европейских спутников «Союзом» отложен на ноябрь

Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo ракетой-носителем «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен с сентября на ноябрь. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Старт ракеты «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и двумя спутниками Galileo из Гвианского космического центра (космодром Куру - ред.) отложен на ноябрь», — говорится в сообщении.

Другой источник подтвердил данную информацию, добавив, что пуск планируется в конце ноября, а его перенос не связан с российскими средствами выведения.

«Ракета и разгонный блок давным-давно изготовлены», — сказал он.