Байден предложит кандидатуру экс-сенатора Нельсона на пост главы NASA

Президент США Джо Байден предложит кандидатуру бывшего сенатора от штата Флорида Билла Нельсона на пост руководителя космического ведомства NASA. Об этом сообщает издание The Politico со ссылкой на сотрудника сената и осведомленного источника.

Отмечается, что объявление о выдвижении кандидатуры Нельсона будет сделано в пятницу, 19 марта. Его кандидатура должна быть утверждена в сенате. Нельсон сменит на этом посту Джима Бриденстайна, которого назначил бывший американский лидер Дональд Трамп.

78-летний Нельсон в 1986 году шесть дней пробыл в космосе. Он был членом сенатского комитета по торговле, науке и транспорту в течение 18 лет пребывания в Конгрессе, где он повлиял на установлении многих действующих приоритетов NASA.

После того как его кандидатуру снова избрали в сенат, Нельсона назначили в консультативный совет NASA в 2019 году, он давал консультации по основным программам и политике ведомства.