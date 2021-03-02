ПТСР может привести к внезапной смерти от болезни сердца

Ученые Южно-Уральского университета в составе международной группы исследовали крыс с экспериментальным посттравматическим расстройством (ПТСР) и крыс, не подверженных ПТСР. Они доказали, что этот вид тревожного расстройства действительно приводит к повышенному риску сердечных нарушений – ранее их взаимосвязь не была научно подтверждена. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ).

У людей, переживших страшное событие и реальную угрозу для жизни, развивается травматический стресс (или травматическая депрессия), который может привести к появлению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) – тяжелого вида тревожного расстройства. ПТСР возникает далеко не у всех: скорее, нормой является быстрое восстановление психики. Однако на развитие расстройства влияют многие факторы, в числе которых травмы, пережитые в детстве, или отсутствие общественной поддержки. ПТСР ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском внезапной смерти от сердечных расстройств, но эта связь до сих пор не была обоснована научно. Недавно ученые выявили эту связь у крыс.

Для эксперимента авторы работы сформировали две группы из 155 крыс: контрольную (53) и подвергаемую угрозе (102). Условия, в которых существует угроза для животных, ученые смоделировали с помощью запаха кошачьей мочи, который животные ощущали на протяжении 10 дней. Через 14 дней после проведения эксперимента крыс тестировали в лабиринтах, а также проверяли толерантность к физической нагрузке, ЭКГ, гистоморфологию миокарда и другие показатели.

В итоге вторая группа разделилась на две, то есть на крыс, подверженных ПТСР, и на устойчивых к расстройству животных. Экспериментальное стрессовое расстройство развилось у 40% крыс, ощущавших запах хищника: их показатели по всем параметрам оказались существенно более низкими, чем у контрольной группы и у животных, не подверженных ПТСР. Кроме этого, у последней группы с течением времени уменьшились воспаления, протекание оксидативного стресса (то есть разрушение клеток из-за их окисления) сошло на нет, а также стало вырабатываться намного больше защитного белка HSP70. Следовательно, они оправились после эксперимента с кошачьей мочой. У крыс же с посттравматическим стрессовым расстройством развились множественные признаки повреждения сердца.

«Таким образом, мы доказали, что посттравматическое расстройство действительно ведет к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь появляются новые задачи: стало ясно, что кроме психологической помощи людям с ПТСР понадобится еще и поддерживающая кардиотерапия», — подводит итог Вадим Цейликман, доктор биологических наук, профессор, руководитель проекта по гранту РНФ, директор Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета (Челябинск).

Над проектом работали ученые из Южно-Уральского государственного университета, НИИ общей патологии и патофизиологии РАН (Москва), НИИ морфологии человека (Москва), Витебского государственного медицинского университета (Беларусь), Челябинского государственного университета (Челябинск), Института иммунологии и психологии (Екатеринбург), Южно-Уральского государственного аграрного университета (Троицк) и Университета Северо-Техасского центра науки о здоровье (США).