«Союз» со спутником «Арктика-М» установили на стартовый стол Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и со спутником «Арктика-М» установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане в четверг, 25 февраля. Об этом сообщается на странице Роскосмоса в Twitter.

Отмечается, что ракета вывезена на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома.

Старт должен быть произведен 28 февраля. Спутник «Арктика-М» будет выведен на высокоэллиптическую орбиту.

Ранее сообщалось, что Роскосмос в 2021 году запустит 12 ракет «Союз-2».