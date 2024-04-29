Бизнес-коуч Портнягин обжаловал домашний арест

Блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин, который находится под домашним арестом за уход от налогов на сумму 124 млн рублей, обжаловал свой арест. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, адвокаты бизнесмена подали апелляционную жалобу.

Отмечается, что защита Портнягина будет добиваться более мягкой меры — запрета определенных действий. При этом дата заседания в настоящий момент не назначена. Жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом.

Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, до этого он находился в зоне СВО с гуманитарной миссией. 15 апреля Тверской суд Москвы отправил блогера под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, сообщает kp.ru.

Портнягин основал Сlub 500, участниками которого являются предприниматели со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого, он активно ведет соцсети, где делится деталями своей жизни.

Ранее силовики выяснили, что блогер Портнягин дробил свой бизнес.