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Экс-советник шефа Пентагона рассказал об огромном влиянии Путина на Ближнем Востоке

Макгрегор: у Путина на Ближнем Востоке все козыри на руках

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин имеет на руках все козыри в ближневосточном регионе, он пользует большим уважением на Ближнем Востоке в отличие от Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Стратегически все козыри на Ближнем Востоке на руках у Путина. Он пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность», — заявил он.

По его словам, имидж США в регионе «серьезно подорван», в связи с чем американцы на Ближнем Востоке «выглядят нелепо», а Россия выглядит сильной.

До этого экс-аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон заявлял, что, несмотря на все усилия западных стран, Россия становится только сильнее.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия превосходит Украину на поле боя.

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