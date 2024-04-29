Стало известно, где пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Армения и Азербайджан достигли договоренности о встрече на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян, ее цитирует РИА Новости.

«По предложению казахстанской стороны есть договоренность о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Уточнено, что она состоится в Алма-Ате», — рассказала представитель армянского министерства.

По предварительной информации, переговоры пройдут в ближайшее время, однако конкретную дату Бадалян не назвала.

23 апреля азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. По его словам, если Ереван также ответит согласием, то встреча состоится в Астане.

Также Алиев заявил, что у Азербайджана и Армении есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение между ними, осталось лишь проработать детали.

Ранее в Кремле выступили за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией.