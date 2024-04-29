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Феи Винкс спасаются в уборной в трейлере перезапуска мультсериала

Студия Rainbow S.r.l. выпустила первый трейлер перезапуска мультсериала «Клуб Винкс»

Студия Rainbow S.r.l. опубликовала первый трейлер перезапуска мультсериала про девочек-волшебниц «Клуб Винкс». Ролик появился на YouTube-канале студии.

В ролике главная героиня, рыжеволосая Блум, упражняется в магии, а также спасается с подругой в уборной от загадочного ревущего монстра.

Мультсериал выйдет в 2025 году.

Премьера итальянского мультсериала «Клуб Винкс» состоялась 28 января 2004 года. По сюжету девушка-подросток Блум поступила в школу фей «Алфея» и основала «Клуб Винкс», чтобы вместе с подругами сражаться со злом.

В 2022 году стриминговая платформа Netflix отменила сериал «Судьба: Сага клуба Винкс» после двух сезонов.

Тогда же создатель мультсериала «Клуб Винкс» Иджинио Страффи анонсировал несколько новых проектов: CG-перезагрузки анимационного сериала и высокобюджетной полнометражной киноадаптации мультфильма.

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