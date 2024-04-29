В ФРГ призвали тратить больше денег на гражданскую оборону из-за СВО

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что стране требуется модернизация системы гражданской обороны «из-за ситуации и угроз в Европе». На это понадобятся дополнительные средства, заявила она в интервью агентству DPA.

«Нам придется сделать дополнительные значительные инвестиции в хорошие системы оповещения, современные вертолёты и другое оборудование. То же самое касается эффективной защиты критически важной инфраструктуры и поставок в случае кризиса», — сказала Фезер.

Министр добавила, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась после начала российской спецоперации на Украине. Это также привело к риску гибридных угроз среди которых кибератаки, дезинформация и шпионаж.

До этого в МВД Германии заявили, что мужчины с Украины, имеющие статус беженцев и получающие пособия в Германии не будут лишены своих привилегий. Ситуацию с отказом дипломатических учреждений Украины выдавать своих гражданам документы он назвал «консульско-правовым вопросом», который находится в компетенции только Киева.

Ранее в ЕС отреагировали на решение МИД Украины по консульским услугам для военнообязанных.