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Украинские СМИ сообщили о восстановлении ТВ-вещания в Харькове

«Общественное»: в Харькове восстановили ТВ-вещание после разрушения телевышки

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Кадры из видео/Reuters

Телевизионное вещание в Харькове и близлежащих районах восстановлено после разрушения телевышки. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на местного оператора «Зеонбуд».

По данным канала, сейчас в городе работают все четыре мультиплекса и распространяются программы 34 общенациональных и трех регионально-местных вещателей.

250-метровая вышка была поражена на высоте 140 метров 22 апреля, к следующему дню она полностью разрушилась. Повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование. В Харькове и ближайших окрестностях все еще нет цифрового телевидения. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в башню попала ракета.

По данным RT, после инцидента подразделения ВСУ в Харьковской области начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ рассказали о последствиях сдачи Часова Яра.

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