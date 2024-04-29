Задержаны предполагаемые поджигатели вертолета Ка-32 в Остафьево

По подозрению в поджоге спасательного вертолета Ка-32 на аэродроме в Остафьево задержаны пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Всем задержанным от 19 до 22 лет. Среди них одна девушка. Отмечается, что все задержанные приехали в Москву из других регионов: двое — из Норильска, двое — из Новосибирской области и один — из Ростовской области. Мотивация предполагаемых преступников пока неизвестна.

Перед этим в Москве подожгли спасательный вертолет Ка-32.

Инцидент произошел на аэродроме Остафьево в ночь на 26 апреля. Вертолет стоял на стоянке «Северная». Площадь огня составила около 30 квадратных метров, его потушили пожарные аэропорта.

Вертолет в тот день находился на техническом обслуживании. На месте инцидента криминалисты нашли сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.

Следственный комитет на водном и воздушном транспорте возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее в США арестовали школьника, посветившего лазерной указкой в пролетавший вертолет.