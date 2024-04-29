Казахстан вернул в доход государства деньги, изъятые у олигархов

Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана дополнительно обратил в доход государства десятки миллиардов тенге, изъятых у олигархов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

В сообщении отмечается, что комиссия одобрила соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на сумму в 40 млрд тенге (более $90 млн).

«Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по подписанному соглашению, лица, попавшие под действие закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», построят два инфраструктурных объекта в городах Астане и Шымкенте.

До этого казахстанское государственное предприятие «Казспецэкспорт» опровергло информацию о продаже Украине военных самолетов, пишет RT.

Предприятие прокомментировало информацию о покупке частным лицом в Казахстане 117 списанных советских истребителей с целью передать их Украине. Эту информацию назвали несоответствующей действительности. Отмечается, что по условиям действующих договоров вся авиатехника будет утилизирована на территории балансодержателей.

Ранее сообщалось, что на новом заводе в Казахстане намерены выпускать 70 тысяч автомобилей ежегодно.