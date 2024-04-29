Стал известен фаворит битвы за чемпионство в РПЛ после поражений «Зенита»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» , несмотря на два поражения подряд в Российской премьер-лиге, остается фаворитом чемпионской гонки.

По его мнению, у сине-бело-голубых есть все ресурсы, чтобы преодолеть трудности.

«Это чистая психология. Играть они умеют, подбор футболистов у них сильнейший, Семак — уже опытный тренер, они с этой ситуацией могут легко разобраться. Как бы то ни было, они все равно занимают первую строчку и имеют наилучшие шансы на то, чтобы победить в турнире в текущем раскладе, даже несмотря на два поражения подряд», — заявил Гладилин.

Встреча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо», прошедшая 28 апреля, завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что между игроками «Зенита» и Сергеем Семаком нашли трудности в коммуникации.