Зарема: ЦСКА нужно выйти в футболках с моей цитатой «Это не кони, а клячи»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, иронично высказалась о поражении столичного ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от калининградской «Балтики». Ее слова приводит Metaratings.

«Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами. Подойдет одна из последних: «ЦСКА — это не кони, а клячи», — заявила Салихова.

Игра завершилась победой «Балтики» со счетом 3:1. Калининградская команда на старте второго тайма открыла счет благодаря голу с пенальти.

Главным арбитром поединка был Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА после этого поражения остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова имеют 38 баллов. «Балтика», которую тренирует бывший футболист армейского клуба Сергей Игнашевич идет на 12-м месте в турнирной таблице. В активе калининградской команды 26 очков.

Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», в активе которого 50 очков.

Ранее стало известно, почему ЦСКА засчитали спорный мяч в матче с «Балтикой».