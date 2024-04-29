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На Украину вернулся подозреваемый в коррупции заместитель министра

«Общественное»: на Украину вернулся подозреваемый в коррупции замминистра

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Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич вернулся на Украину. Об этом сообщает телеканал «Общественные новости» («Суспільні новини»).

Мужчина подозревается в незаконном завладении государственными землями стоимостью $7,3 млн долларов. Он покинул Украину 13 апреля.

До этого непосредственный начальник Дмитрасевича, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал в отставку на фоне уголовного дела.

23 апреля чиновнику предъявили обвинение, как участнику коррупционной схемы. В результате ее реализации чиновник завладел государственной землей общей площадью 2 493 га. По информации украинского издания «Страна», Сольский был бизнес-партнером экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

По данным следствия, в 2017-2021 годах глава ведомства незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн грн ($7,34 млн) и пытался завладеть землей еще на 190 млн грн ($4,79 млн).

Ранее Кличко упрекнул правительство Украины в недостаточной борьбе с коррупцией.

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