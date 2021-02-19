SpaceX поздравила NASA с посадкой марсохода Perseverance

Компания Илона Маска SpaceX поздравила Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с посадкой аппарата Perseverance на Марс на своей странице в Twitter.

«Добро пожаловать на Марс, Perseverance! Поздравляем NASA с еще одной успешной миссией на Красную планету», — указано в сообщении.

Ранее марсоход Perseverance совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в сухую холодную планету. Кроме того, на ровере будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на Марс. После посадки марсоход передал свой первый снимок с поверхности Марса.

С успехом миссии NASA поздравил также президент США Джо Байден.