СМИ: Россию отстранили от обсуждения проектов по международной лунной программе

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Представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway, после заявлений российской стороны о ее недостаточной роли в проекте. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», - говорится в сообщении.

По его словам, такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о своей неготовности в текущей роли участвовать в проекте создания окололунной станции Gateway.

В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway. В 2017 году «Роскосмос» и НАСА заключили соглашение о совместном создании этой станции, однако позднее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль, а сам проект назвал американоцентричным.

России было доверено изготовить только один модуль станции - шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. По словам Рогозина, Россия готова участвовать в проекте, если он будет построен по принципам равноправия, как Международная космическая станция.