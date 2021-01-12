Ученый заявил о завершении испытаний препарата для профилактики COVID-19 из коры березы

В России завершилась вторая фаза клинических испытаний препарата для профилактики коронавируса, разработанного якутскими учеными из коры березы и лишайников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц, который также является разработчиком лекарства, отметил, что препарат «Бетукладин» прошел испытания успешно.

По его словам, до этого лекарство показало свою эффективность как биодобавка при лечении туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью, а также гепатита «В+D».

Он уточнил, что у принимающих «Бетукладин» бывших пациентов с COVID-19, которые имели пневмонию в наиболее тяжелой форме, отмечена быстрая регрессия остаточных явлений, в том числе быстрой утомляемости, депрессии, восстановлена работоспособность.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 91 млн заболевших, свыше 65 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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