Китай одобрил выход на рынок отечественной вакцины от COVID-19

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок китайской вакцины от коронавируса от корпорации Sinopharm. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Производителем препарата является компанией China National Biotech Group.

Отмечается, что инактивированная вакцина была одобрена для широкого применения с «дополнительными условиями».

В заявлении также сказано, что эффективность китайского препарата составляет 79,34%, что соответствует предписаниям Всемирной организации здравоохранения.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 83 млн заболевших, свыше 58,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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