Ученый призвал не исключать наличие в России нового варианта коронавируса

Новый «британский» вариант коронавируса в России не обнаружен, однако исключать его наличие в стране нельзя, считает заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам эксперта, в Великобритании просчитано в сто раз больше последовательностей генома вируса, чем в России.

«То, что он существует и пока ходит незамеченным, этого исключить нельзя», – поделился Базыкин.

Он также добавил, что мутаций коронавируса, аналогичных «британской» в России также не выявлено. Про обнаруженные на территории страны мутации нельзя сказать, что они изменяют свойства вируса, пояснил ученый.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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