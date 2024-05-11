Пушилин рассказал о минировании Авдеевки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Авдеевку и разбрасывать на ее территории мины «Лепесток», что усложняет процесс разминирования территории. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Разминирование Авдеевки продолжается, ситуация усложняется тем, что Авдеевка еще находится под обстрелом противника», — сказал он.

По словам Пушилина, там много неразорвавшихся боеприпасов.

Он добавил, что в Авдеевке находят большое количество заминированных схронов ВСУ. По этой причине обозначить сроки завершения его разминирования пока невозможно.

До этого пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко заявил, что украинские войска бросают оборонительные позиции под Авдеевкой из-за непрерывного огня со стороны России.

Ранее в США заявили, что ВСУ бросают оружие и бегут с поля боя.