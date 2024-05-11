В ДНР заявили, что ВСУ перешли на обстрел Донецка дальнобойными ракетами

ВСУ потеряли возможность обстреливать Донецк артиллерией, но перешли на дальнобойные ракеты. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

Пушилин сообщил, что интенсивность обстрелов снизилась. У противника больше нет возможности обстреливать некоторые районы города.

«Но при этом у противника есть возможность использовать дальнобойное вооружение, поставляемое Западом, ракеты, которые они все же применяют», — добавил он.

До этого глава региона заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских войск в направлении города Часова Яра.

По словам руководителя региональной администрации, Вооруженные силы РФ уже выстраивают боевые действия в черте населенного пункта. Пушилин выразил уверенность, что в конце концов военнослужащим страны удастся взять город Часов Яр под свой контроль.

Незадолго до этого Пушилин также рассказывал, что освобожденный российскими военными поселок Очеретино в Донецкой народной республике сильно разрушен в связи с боевыми действиями.

Ранее в ДНР заявили об отсутствии обороны у ВСУ.