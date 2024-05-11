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В ДНР заявили, что ВСУ перешли на обстрел Донецка дальнобойными ракетами

Пушилин: ВСУ перешли на обстрел Донецка дальнобойными ракетами

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

ВСУ потеряли возможность обстреливать Донецк артиллерией, но перешли на дальнобойные ракеты. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

Пушилин сообщил, что интенсивность обстрелов снизилась. У противника больше нет возможности обстреливать некоторые районы города.

«Но при этом у противника есть возможность использовать дальнобойное вооружение, поставляемое Западом, ракеты, которые они все же применяют», — добавил он.

До этого глава региона заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских войск в направлении города Часова Яра.

По словам руководителя региональной администрации, Вооруженные силы РФ уже выстраивают боевые действия в черте населенного пункта. Пушилин выразил уверенность, что в конце концов военнослужащим страны удастся взять город Часов Яр под свой контроль.

Незадолго до этого Пушилин также рассказывал, что освобожденный российскими военными поселок Очеретино в Донецкой народной республике сильно разрушен в связи с боевыми действиями.

Ранее в ДНР заявили об отсутствии обороны у ВСУ.

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