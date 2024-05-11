СБУ сообщила о предотвращенных терактах 9 мая

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении серии терактов в Киеве, которые планировались на 9 мая. Об этом пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко сообщил порталу «Укринформ».

«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным», — заявил он.

Представитель спецслужбы уточнил, что организаторы готовили к 9 мая серию терактов в украинской столице.Также он рассказал, что во ходе задержания силовики собрали «дополнительную базу», которая «безоговорочно подтверждает российский след».

В СБУ пообещали позже дополнительно рассказать детали операции.

До этого сообщалось, что СБУ задержала двух полковников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на Зеленского, главу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и других чиновников.

По информации украинских СМИ, один из задержанных — начальник департамента управления госохраны Андрей Гук. Он был близок к Сергею Рудю, который приходился ему кумом.

Ранее Зеленский уволил главу госохраны после «предотвращенного покушения».