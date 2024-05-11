В Донецке пострадала женщина в результате атаки беспилотника

Женщина была ранена в результате атаки дрона-камикадзе в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Бирюзова пострадала женщина 1984 года рождения», — говорится в публикации.

Кроме того, в результате атаки повреждение получил гражданский автомобиль.

9 мая представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Горловку, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), при помощи кассетных снарядов.

Утром 9 мая украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывоопасный предмет на город Донецк. Прилет зафиксировали в Петровском районе населенного пункта в 5:00 (совпадает с мск).

Ранее украинские бойцы при помощи дрона сбросили взрывное устройство на трактор в Курской области.