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В Донецке пострадала женщина в результате атаки беспилотника

Кулемзин: женщина ранена при атаке дрона-камикадзе в Кировском районе Донецка

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Shutterstock

Женщина была ранена в результате атаки дрона-камикадзе в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Бирюзова пострадала женщина 1984 года рождения», — говорится в публикации.

Кроме того, в результате атаки повреждение получил гражданский автомобиль.

9 мая представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Горловку, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), при помощи кассетных снарядов.

Утром 9 мая украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывоопасный предмет на город Донецк. Прилет зафиксировали в Петровском районе населенного пункта в 5:00 (совпадает с мск).

Ранее украинские бойцы при помощи дрона сбросили взрывное устройство на трактор в Курской области.

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