Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских войск в направлении города Часова Яра. Об этом пишет РИА Новости.

По словам руководителя региональной администрации, Вооруженные силы РФ уже выстраивают боевые действия в черте населенного пункта. Пушилин выразил уверенность, что в конце концов военнослужащим страны удастся взять город Часов Яр под свой контроль.

«Я с оптимизмом смотрю на то, как выстраивают свои действия наши ребята уже и в черте Часова Яра. Но здесь нужно быть аккуратным, чтобы не навредить», — добавил глава республики.

Он подчеркнул, что министерство обороны РФ предоставляет населению всю возможную информацию о ситуации на поле боя. Тем не менее сведения распространяются так, чтобы не помешать солдатам на передовой.

10 мая журнал The Economist сообщил, что командующий сухопутными силами украинских войск Александр Павлюк начал готовить население к новостям о сдаче города Часов Яр. В частности, журналисты обратили внимание на недавнее высказывание генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) о маленьком значении потери населенного пункта. Как сказал военачальник, Часов Яр — это всего лишь «обычное городское поселение».

До этого хорватское издание Advance заявило, что город Часов Яр расположен на стратегической высоте. В случае его взятия российскими войсками населенный пункт может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВС РФ.

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