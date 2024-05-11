В МВД Армении назвали число задержанных протестующих в Ереване

Полиция Армении задержала 48 участников протестных акций в Ереване в субботу. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как передает информационный портал, утром 11 мая в столице Армении возобновились акции сторонников оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», требующего отставки правительства.

9 мая на площади Республики в Ереване состоялся многотысячный митинг. Люди вышли на акцию протеста против решения правительства страны провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном, а также с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе демонстрации заявлял, что процесс импичмента Пашиняна займет не более нескольких дней.

10 мая в Ереване также проходила акция протеста сторонников «Тавуш во имя родины». По данным местных СМИ, в центре города собрались свыше 30 тысяч человек. В митинге также участвовали студенты армянских вузов.

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.