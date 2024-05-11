Стало известно, когда Tank представит свой самый большой автомобиль

Внедорожник Tank 800 будет выпущен в конце этого года. Об этом сообщает carnewschina.com со ссылкой на директора по развитию Great Wall Motors Ли Жуйфэн. Это самый большой автомобиль в линейке Tank.

Концептуальную модель Tank 800 представили в 2021 году на автосалоне в Шанхае. Дизайн серийной машины будет отличаться от прототипа. По предварительным данным, внедорожник получит гибридную силовую установку, в состав которой войдет бензиновый двигатель объемом 3 л. и электромотор. Суммарная мощность системы составит 516 л.с. Коробка передач — автоматическая девятиступенчатая.

Отмечается, что длина Tank 800 составит 5200 мм. Автомобиль будет предлагаться в шести и семиместном исполнении.

До этого стало известно, что принадлежащий китайскому автоконцерну Chery бренд Exeed начал продажи нового кроссовера Era ET.

Автомобиль вышел на китайский рынок по цене от 189,8 до 319,8 тыс. юаней (2,4 млн — 4 млн руб.). Автомобиль доступен в двух вариантах — гибридном и электрическом. Базовая версия машины оснащена батареей, рассчитанной на 200 км пути на одной зарядке и выступающим в роли генератора бензиновым мотором.

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