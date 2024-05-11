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Агент ответил на вопрос о будущем Кучаева в «Пари НН»

Агент Кучаева Клюев: летом Константин станет свободным агентом

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РФС

Александр Клюев, агент полузащитника «Пари НН» Константина Кучаева, рассказал, что этим летом футболист станет свободным агентом, передает «Спорт-Экспресс».

«Летом у Кости заканчивается контракт, и он становится свободным агентом. Но сейчас все его мысли о том, чтобы решить поставленные перед «Пари НН» задачи, — сказал Клюев.

За «Пари НН» Кучаев провел в текущем сезоне шесть матчей, не отметившись результативными действиями. Осеннюю часть сезона игрок провел в московском ЦСКА. Он провел 15 матчей за армейцев в текущем сезоне и не отметился результативными действиями. Футболист перешел в систему армейского клуба в 2015 году, а за основную команду дебютировал в 2017 году.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает 11 место, имея в активе 29 очков. В следующем матче нижегородцы сыграют с «Сочи». Встреча состоится 12 мая.

Ранее экс-тренер сборной России извинился за мат в адрес игроков «Пари НН».

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