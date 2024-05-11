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Работник стейк-хауса снимал на видео, как он мочится в продукты трется о них гениталиями

В США поймали работника ресторана, который портил продукты и снимал это на видео

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Johnson County District Attorney

В США работник ресторана признался полицейским, что испортил еду, подаваемую клиентам, более 20 раз. Об этом сообщает NYP.

21-летний Джейс Кристиан Хэнсон проработал в стейк-хаусе Hereford House меньше месяца и был задержан 25 апреля. Он признался, что мочился в маринованные огурцы, засовывал салат в свои штаны и терся гениталиями о стейки из лосося. Все это он записывал на камеру и выкладывал получившиеся видео в интернет. Хэнсон заявил полицейским, что мужчины, с которым он знакомился в приложениях для знакомств или на фетиш-сайтах, подстрекали его к совершению этих поступков и даже делали особые запросы. По своим собственным словам, он «просто делал глупости».

После того, как об этом написали СМИ, житель Канзас-Сити Джон Дюрретт понял, что стал жертвой хулиганства Хэнсона. Мужчина рассказал, что в начале апреля привел свою мать в Hereford House и собирался провести в ресторане поминки по недавно ушедшему отцу. Но через несколько часов после того, как они поужинали, у Дюрретта возникло расстройство желудка.

«Если бы не новости, я бы, наверное, не сложил два и два», — признался он и заявил, что больше не может доверять ресторанам.

Полиции известно, что еще около 140 человек обедали в ресторане за то время, пока Хэнсон там работал. Его арестовали по обвинению в преступной угрозе и отпустили под залог. Ему грозит тюремное заключение сроком до 13 месяцев и штраф в размере $100 тыс.

Ранее мужчина ворвался в магазин с пистолетом, понадкусывал продукты и отказался за них платить.

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