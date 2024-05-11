Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль поселок городского типа Керамик в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Согласно сообщению ведомства, российские военные улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка в ДНР. Войска РФ также поразили формирования 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад и 109-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Кроме того, российские военные отразили 10 контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Очеретино, Семеновки, Соловьево, Натайлово и Бердычей.

По данным Минобороны РФ, за сутки украинские войска потеряли до 390 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили пять боевых бронированных машин, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» британского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

До этого военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев, высказывал мнение, что российские военные смогут продвинуться до Кременчугского водохранилища на реке Днепр в случае успешного развития наступательных операций на Харьковском направлении.

Минобороны РФ также сообщало, что десантники из Новороссийска штурмом взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ около Вербового в Запорожской области.

Ранее глава ДНР оценил продвижение российских войск к Часову Яру.