Названы заболевания, обостряющиеся весной

Из-за колебаний температур, пыльцы и перестройки организма весной могут обостряться как хронические, так и сезонные заболевания. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

Самые распространенные весенние заболевания — это вирусные кишечные инфекции, рассказала врач. Рост заболеваемости связан с тем, что быстрее портятся продукты из-за высокой температуры. Снизить риск поможет хранение пищи в холодильнике в герметичной таре и частое мытье рук. При этом готовые блюда и полуфабрикаты не должны соприкасаться.

Весной растет число обращений с ангинами, часто воспаление миндалин вызывает вирус Эпштейна-Барр. Также чаще болеют парагриппом. Эти инфекции — сезонные и успешно лечатся симптоматически.

Ранней весной растет риск заболеть клещевым энцефалитом – этот вирус переносят иксодовые клещи, активные до поздней осени. Лучший способ защиты – вакцинация, подчеркнула врач.

В период цветения обостряются аллергии: опытные больные начинают лечение задолго до наступления весны, некоторые даже переезжают в другие регионы, где нет аллергена. Без лечения аллергия может привести к бронхиальной астме и другим хроническим заболеваниям. Полностью устранить симптомы аллергии может АСИТ-терапия, при которой аллерген вводят малыми дозами, «приучая» к нему организм. Для снижения риска попадания пыльцы растений на слизистые можно носить медицинскую маску и очки без диоптрий, добавила врач.

Также весной часто обостряются болезни опорно-двигательного аппарата, ревматологические, язвенные заболевания. Научного объяснения этому нет. Кроме того, из-за повышенной тревожности и депрессии могут наблюдаться вздутие, нарушения стула. Из-за неустойчивой температуры растет риск переохлаждения, а вместе с ним – риск циститов и аднекситов.

Ранее ученые выяснили, что смягчить приступ астмы может блокирование доступа особых иммунных клеток к железу.