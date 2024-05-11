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В Новосибирске прошел митинг против эвтаназии бездомных животных

Зоозащитники вышли митинг против эвтаназии для бездомных животных в Новосибирске

Зоозащитники провели в Новосибирске митинг против эвтаназии. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Акция, проведение которой организаторы согласовали с местными властями, состоялась 11 мая в гайд-парке около театра «Глобус». Собравшиеся выступали против внесения новых поправок, допускающих эвтаназию для бездомных животных. Активисты убеждены, что на практике могут пострадать домашние кошки и собаки.

Вместо эвтаназии зоозащитники предложили ввести программу ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания. На митинге желающие могли подписать резолюцию и официально выступить против принятия новых законов. Пока эвтаназия невостребованных животных запрещена, и активисты готовы бороться за гуманные методы обращения с животными.

Ранее в минюсте Тувы объяснили, почему власти региона решили усыплять бездомных собак.

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