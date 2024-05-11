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В административном здании французской АЭС произошел пожар

BFMTV: в административном здании АЭС на востоке Франции произошел пожар

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Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock

В административном здании действующей атомной электростанции (АЭС) «Сент-Альбан» во французском департаменте Изер на востоке страны произошел пожар. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.

По данным канала, возгорание произошло поздно вечером 10 мая в одном из офисов административного здания «за пределами ядерной зоны». На вызов выехали около 30 пожарных — огонь был потушен около полуночи (01:00 мск). Уточняется, что угрозы для самой станции нет.

После инцидента была организована вентиляция помещений и наблюдение. На место происшествия выехали жандармы департамента для установления причины возникновения огня.

В феврале Управление по ядерной безопасности (ASN) Франции сообщало о пожаре на атомной электростанции «Шинон» на западе страны. Из-за произошедшего были остановлены два реактора АЭС.

1 мая пожар произошел в машинном зале второго энергоблока АЭС «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power.

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