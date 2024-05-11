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Артур Смольянинов и Хаматова прочтут советские стихи для сбора денег Украине

Актриса Хаматова с друзьями устроят читку пьесы по советским стихам в Риге

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Риге пройдет читка пьесы «Тараканище и другие. Детские/недетские стихи», которая состоит из стихов детских поэтов советского периода — Даниила Хармса, Корнея Чуковского, Николая Олейникова и Николая Заболоцкого. Афишу спектакля режиссера Василия Зоркого можно найти в открытом доступе в сети.

Во время концерта уехавшие из России артисты Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), Чулпан Хаматова, Вадим Радионов и Шамиль Хаматов прочитают стихи и истории, стоящие за ними: обращения недовольных граждан относительно поэтов, стенограммы заседаний, рецензии современников.

«В разное время этих поэтов отменяли, запрещали, критиковали, подвергали цензуре. Что можно разглядеть в их стихах: какую правду, какую боль?» — говорится в анонсе.

Весь доход от мероприятия, по словам организаторов, направят на покупку продуктов питания для жителей Украины.

Спектакль в столице Латвии пройдет 13 мая, билеты стоят от €20 до €40. Всего продано около половины билетов на мероприятие.

Накануне Чулпан Хаматова раскритиковала режиссера Константина Богомолова.

Ранее Григорий Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей.

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