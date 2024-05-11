Аренда жилья в России за год резко подорожала

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России за год выросла на 32%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

«Уже четвертый год рынок аренды жилой недвижимости в России находится в состоянии дефицита бюджетных вариантов квартир, из-за чего средние ставки в крупнейших городах продолжают устанавливать новые рекорды», — комментирует ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.

В 2024 году ситуация обострилась на фоне снижения доступности ипотеки на готовые квартиры, отметил эксперт.

Сильнее всего цены на «однушки» и студии подскочили в Красноярске и Челябинске — на 54% и 48,7% соответственно. В пятерку лидеров по росту цен на малогабаритное съемное жилье также вошли Нижний Новгород (+37,2%), Уфа (+35,7%) и Казань (+32%). В Санкт-Петербурге средняя цена аренды за год выросла на 30,2%, в Москве — на 22,3%.

До этого сообщалось, что в России стало проще снять жилье при поездкe с ребенком или домашним животным.

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