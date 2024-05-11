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В аэропорту Казани задержали экс-замначальника ЗАГСа по Татарстану

В аэропорту Казани задержали экс-замначальника ЗАГСа по Татарстану Ахметзянова

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Global Look Press

В Казани задержан находившийся в федеральном розыске экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по Республике Татарстан Ренат Ахметзянов. Об этом сообщает «Татар-информ».

По данным источников агентства, он был задержан 10 мая экономическими полицейскими в зоне прилета аэропорта Казани.

Отмечается, что Ахметзянову вменяют мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. По данным следствия, речь идет о присвоении Ахметзяновым премий сотрудников, выполнявших оцифровку документов.

До этого специалисты предупредили россиян о новой схеме мошенничества, при которой преступники звонят по видеосвязи в мессенджере и крадут изображение своей жертвы для дальнейшего использования. Также директор по информационным технологиям компании «EdgeЦентр» Сергей Липов сообщил, что во время майских праздников увеличивается риск столкнуться с мошенниками.

Ранее женщина выписала родных из квартиры и продала ее из-за мошенников.

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