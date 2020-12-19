Гинцбург рассказал о влиянии вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеется негативного влияния на репродуктивную функцию человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялась на животных — на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет», — говорится в сообщении.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 74 млн заболевших, 52 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.

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