Биолог назвала снижение рождаемости из-за COVID-19 странным явлением

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что из-за пандемии коронавируса в США может упасть рождаемость. Об этом она сообщила у себя на YouTube.

Биолог прокомментировала статью американского журнала, в которой журналисты проанализировали статистику рождаемости.

То, что снижение рождаемости в США заметно уже сейчас, Баранова нашла странным.

«У нас в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом — примерно на десять-пятнадцать процентов. (…) Люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — все, детей рожать не будем», — сказала она.

Биолог нашла вероятное объяснение этому явлению.

«Многие штаты, может быть, в связи с тем, что у нас коронавирусная эпидемия, про рождаемость забыли и вообще не сообщают об этом. Или люди дома рожают, а ребенка через месяц регистрируют. Из-за этого такой провал видим», — предположила Баранова.

Согласно последним данным, в России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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