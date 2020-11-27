Российский спутник «Канопус-В» приблизился на опасное расстояние к индийскому аппарату

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» приблизился на опасное расстояние к индийскому аппарату CARTOSAT 2F. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

«27 ноября 2020 года в 04.49 (по мск) произошло опасное сближение с российским космическим аппаратом «Канопус-В» действующего индийского спутника CARTOSAT 2F массой более 700 кг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что минимальное расстояние между спутниками составило 224 метра.

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