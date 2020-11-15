Ученые разработали искусственное мясо из человеческих клеток

Коллектив американских ученых и дизайнеров создал искусственное мясо, выращенное на основе человеческих клеток, сообщает издание Deezen.

Так, специалисты пояснили, что не считают свое творение проявление каннибализма. Напротив, оно помогает избавить животных от страданий.

По их словам, такое мясо в будущем сможет вырастить каждый у себя дома. Чтобы получить его, нужно собрать собственные клетки с внутренней стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку из просроченной крови. Через три месяца получится небольшой кусочек собственного мяса. Его хватит на один укус.

Отмечается, что используемая в исследованиях кровь имела истекший срок годности и медики бы утилизировали ее в любом случае.

Создатели проекта полагают, что спустя некоторое время их продукт уже можно будет продавать в закусочных и производить в более крупных масштабах.

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