Назван срок запуска первого российского спутника для мониторинга климата Арктики

Запуск первого космического аппарата «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике намечен на февраль 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как рассказал собеседник агентства, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Арктика-М» с космодрома Байконур запланирован на 28 февраля.

При этом источники в Роскосмосе сообщили агентству, что точные даты запусков будут определены позднее.

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