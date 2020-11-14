Назван срок запуска первого российского спутника для мониторинга климата Арктики
Антон Демидов
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Запуск первого космического аппарата «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике намечен на февраль 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Как рассказал собеседник агентства, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Арктика-М» с космодрома Байконур запланирован на 28 февраля.
При этом источники в Роскосмосе сообщили агентству, что точные даты запусков будут определены позднее.
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