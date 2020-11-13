Эпидемиолог назвал нереальным достижение коллективного иммунитета от COVID-19
Валерия Исполатова
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Академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявил, что достижение коллективного иммунитета от COVID-19 нереально и антинаучно, передает РИА «Новости».
«Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация», — заявил ученый.
Он также отметил, что для формирования коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет, а также международное сотрудничество.
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