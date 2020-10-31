Эксперт рассказал, когда в РФ наступит пик заболеваемости COVID-19

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что пик заболеваемости коронавирусом в регионах России наступит в разное время. Ориентировочно он придется на начало — середину ноября, передает РИА «Новости».

«Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период. Ориентировочно это будет первая декада — середина ноября», — сказал Горелов.

По его словам, более точную дату назвать пока сложно, так как на распространения инфекции влияют множество факторов — и климатических, и социальных.

Ученый добавил, что во время пика коронавируса в РФ в сутки могут регистрироваться около 20 тыс. новых случаев заражения.

По последним данным, коронавирусом в России заразились более 1,5 млн человек. Скончались более 27 тыс. пациентов.

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