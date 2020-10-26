Спутник «Глонасс-К» успешно выведен на орбиту

Навигационный спутник «Глонасс-К» успешно выведен на расчетную орбиту. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1Б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К», — говорится в сообщении.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1Б» со спутником «Глонасс-К» была запущена с космодрома Плесецк. Это пятый пуск «Союза-2» с Плесецка в текущем году. Предыдущий запуск был осуществлен 28 сентября.

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