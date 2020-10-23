Роскосмос планирует отправлять к Луне экипажи из четырех человек

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК) сможет доставлять к спутнику Земли экипажи из четырех космонавтов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на техническую документацию Роскосмоса.

«Должен быть выпущен НТО (научно-технический отчет) по ЛВПК, обеспечивающему выполнение пилотируемых экспедиций экипажем из 4 человек и длительностью не менее 14 суток», — говорится в документе.

Отмечается, что доставлять комплекс к Луне будет сверхтяжелая ракета «Енисей». На разработку ее технического проекта только в 2020-2021 годах планируется потратить около 1,5 млрд руб. Общая стоимость такой ракеты может достигать 1-1,7 трлн руб. Первый ее запуск должен состояться в 2028 году.

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