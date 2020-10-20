Российский космонавт принял командование МКС от американца Кэссиди

Российский космонавт Сергей Рыжиков во вторник, 20 октября принял командование Международной космической станцией (МКС), передает РИА «Новости».

Как известно, предыдущим командиром был американец Кристофера Кэссиди.

Отмечается, что отдал Рыжикову символический ключ от станции в американском модуле Destiny в присутствии объединенного экипажа из шести человек.

Кэссиди и россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вернется со МКС на Землю на корабле «Союз МС-16» 22 октября.