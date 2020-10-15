Вирусолог заявил, что коронавирус навсегда останется с человечеством

Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского вирусолог Владимир Оберемок считает, что коронавирус отныне будет существовать с человеком всегда, а потому для победы над ним необходима конкуренция среди вакцин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

«Важно понять, что новый коронавирус с нами навсегда. Именно поэтому нужна конкуренция между различными вакцинами, чтобы находить наиболее эффективные из них в конкретной ситуации и иметь альтернативу в выборе», — цитирует пресс-служба слова вирусолога.

По мнению ученого, в геноме коронавируса присутствуют так называемые «CpG-островки». Именно они влияют на возникновение «цитокинового шторма» и тяжелых форм болезни.

«С начала пандемии их количество снизилось с 439 до 437, значит, летальность от болезни постепенно будет уменьшаться», — отметил Оберемок.

Он пояснил, что вирусу «невыгодно» быстро убивать пациента, так как мертвый не сможет стать участником распространения болезни. Именно поэтому коронавирус начал адаптироваться к организму человека и стал чуть менее летальным.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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