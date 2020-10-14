Наступила лучшая ночь для наблюдения за Марсом с территории России
Семён Сонный
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Ночь на среду, 14 октября, станет лучшей для наблюдения за Марсом с территории России за последние 32 года, заявили в пресс-службе Московского планетария. Об этом сообщает РИА «Новости».
Лучше всего разглядеть планету россияне смогут в 02.00 мск, отметили в планетарии. Там добавили, что в средних широтах страны Марс будет виден под углом зрения в 40 градусов к горизонту, а в южных широтах — под углом в 50 градусов.
Марс подойдет к Земле на расстояние в 62 млн км, его видимые размеры увеличатся в пять раз по сравнению с январскими, пояснили эксперты.
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