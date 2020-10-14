Наступила лучшая ночь для наблюдения за Марсом с территории России

Ночь на среду, 14 октября, станет лучшей для наблюдения за Марсом с территории России за последние 32 года, заявили в пресс-службе Московского планетария. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лучше всего разглядеть планету россияне смогут в 02.00 мск, отметили в планетарии. Там добавили, что в средних широтах страны Марс будет виден под углом зрения в 40 градусов к горизонту, а в южных широтах — под углом в 50 градусов.

Марс подойдет к Земле на расстояние в 62 млн км, его видимые размеры увеличатся в пять раз по сравнению с январскими, пояснили эксперты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Космонавт заявил, что на Марсе уже есть жизнь

— Российский космонавт рассказал о возможных сроках колонизации Марса

— NASA опубликовало панораму Марса