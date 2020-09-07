Роскосмос будет сжигать бытовой мусор плазмотронами

Комплекс сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) при помощи плазмотронов, которые используются в космической отрасли при моделировании работы ракетных двигателей, создаст входящий в Роскосмос Центр им. Келдыша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Владимира Кошлакова.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с властями Нижнего Новгорода об опытном применении данной системы.

«Нашим институтом разработаны и используются плазмотроны, которые позволяют получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4-5 тыс. градусов Цельсия. Эти технологии можно использовать практически - сжигать твердые коммунальные отходы», — сказал Кошлаков.

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